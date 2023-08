Matteo Berrettini | perché è sparito dopo Wimbledon | svelato quando lo rivedremo in campo

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 8 agosto 2023) Niente terra rossa per, il tennista azzurro tornerà direttamente sul cemento per il Masters 1000 di Toronto Aha ritrovato certezze, rischiare di perderle nuovamente è fuori discussione. Per questo ha deciso di prendersi una pausa e non scendere insulla terra rossa. Troppo importanti i prossimi appuntamenti del ramo nordamericano del circuito per fare scelte azzardate. Come aveva già fatto l’anno scorso, ottenendo buoni risultati, infatti non parteciperà ai tornei di Umago, Bastad e Amburgo.si è preso una pausa– grantennistoscana.it (fonte foto ANSA)Volerà però in America con qualche preoccupazione di troppo,è infatti sprofondato in basso nel ranking Atp ...