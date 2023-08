Mattarella su Marcinelle | «Ricordare con riconoscenza il sacrificio dei 136 minatori italiani morti»

Con questo messaggio il presidente della Repubblica Sergioricorda il 67° anniversario della tragedia di, la cittadina belga in cui nel 1956 morirono 275 lavoratori di una ...E' il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 67° anniversario della tragedia die della 22° Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano ...È quanto ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 67esimo anniversario della tragedia di. Presenti al Bois du Cazier per la cerimonia in ricordo ...

Mattarella ricorda Marcinelle, mantenere salda tutela lavoratori QUOTIDIANO NAZIONALE

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Si tiene al Bois du Cazier la cerimonia per il 67/o anniversario della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, di cui 136 italiani ...