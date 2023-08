Mattarella | ' La tutela dei lavoratori è fondamentale | viviamo mesi difficili'

...per sempre storia nazionale ed europea" " È più che mai necessario mantenere salda ladei ... E' il monito del capo dello Stato, Sergio, in un messaggio inviato in occasione del ...: 'Mantenere salda ladei lavoratori'. Fontana: 'È ancora una ferita al cuore dell'Italia'E' quindi più che mai necessario mantenere salda ladei lavoratori. Di tutti i lavoratori, ...italiani abbiano perso la vita nell'adempimento dei loro doveri professionali" conclude. -...

Marcinelle, Mattarella: "Si tutelino i lavoratori" | Meloni: "In quella strage l'Italia pagò il prezzo più alto" TGCOM

(Adnkronos) – “È più che mai necessario mantenere salda la tutela dei lavoratori. Di tutti i lavoratori, ovunque essi si trovino, quale che sia la loro nazionalità, per prevenire e sanare inaccettabil ...Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 67esimo anniversario della tragedia di Marcinelle e la 22esima Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo ha invi ...