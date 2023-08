Matic e la Roma | il giallo della storia su Instagram

(Di martedì 8 agosto 2023)- I suoi siparietti con l'amico Dybala hanno acceso l'estaterossa ma ora i tifositemono di perdere Nemanja, che dopo diversi giorni senza allenarsi (ufficialmente per un ...

- I suoi siparietti con l'amico Dybala hanno acceso l'estate giallorossa ma ora i tifosi dellatemono di perdere Nemanja, che dopo diversi giorni senza allenarsi (ufficialmente per un problema muscolare) e di 'silenzio' sui social è tornato attivo su Instagram , dove ha pubblicato ..., se partetutto su Paredes - Nonostante al centro dei pensieri di Tiago Pinto , dg della, vi sia la ricerca del nuovo attaccante da consegnare a Josè Mourinho , il portoghese avrà ...La ricerca di un attaccante, da qualche ora, non è più l'unico tema prioritario in casa. L'esplosione del casodi cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, ha infatti aperto uno ...

Matic adesso preoccupa la Roma: il retroscena sullo spogliatoio Corriere dello Sport

La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo l'amichevole contro il Tolosa di domenica 6 agosto. Mourinho ha concesso alla squadra un giorno di riposo per recuperare le energie e riprendere nella ...Nelle ultime due stagioni Rade Krunic si è dimostrato un elemento di ottima affidabilità all’interno della rosa del Milan. Per questa ragione, secondo Tuttosport, la dirigenza del Milan vorrebbe ...