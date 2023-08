Matic adesso preoccupa la Roma | il retroscena sullo spogliatoio

Roger Ibañez è ormai in partenza per l' Arabia Saudita e Nemanjarischia di lasciare la squadra per volare in Francia . Beato José , dicono i tifosi tra radio e social, che riesce a riderci su. ...ROMA - Nemanjae Marko Arnautovic : uno vuole andare (forse), l'altro vuole venire, ma persull'asse Roma - Bologna - Rennes è tutto un rebus . Perché, da una parte, Pinto ha alzato l'offerta al Bologna ...Interessemolto più concreto per il giocatore da parte della Roma: i giallorossi stanno ... Llorente, Smalling, Kumbulla, Spinazzola, Kristensen, Celik, Karsdorp Centrocampisti: Cristante,,...

Le cifre dell'eventuale affare Matic e la reazione dei tifosi della Roma Corriere dello Sport

Dopo Ibanez un altro addio in casa Roma: si muove in uscita il calciomercato dei giallorossi. Tiago Pinto è pronto a piazzare anche Matic ...Calciomercato Roma, addio e tentazione Matic: nuovo intervento dopo Mourinho, ecco cosa sta succedendo in questa fase ...