Masters 1000 Toronto 2023 | prima sconfitta per l’Italtennis in Canada | Sonego si arrende in due set a Murray

(Di martedì 8 agosto 2023) Neldinon riesce l’en-plein alnel round d’esordio. Dopo i successi di Arnaldi, Berrettini e Musetti è infatti arrivata ladi Lorenzo, che dopo più di due ore di gioco si è arreso a Andycon il punteggio di 7-6(3) 6-0. Un match che – come si evince dal punteggio – è stato molto equilibrato nel corso del primo parziale, in cui l’allievo di Gipo Arbino ha anche avuto due set point consecutivi nel decimo game per indirizzare il match dalla sua parte. Invece, dopo un tie-break di alto livello da parte dello scozzese, nella seconda frazione c’è stata poca partita, con un netto dominio da parte dell’ex primo giocatore del mondo, il quale si conferma in un buon stato di forma. Per l’azzurro testa al prossimo ...

Si conferma il tabù Andy Murray per Lorenzo Sonego . Ritrovato sulla sua strada sei mesi dopo il ko a Doha, l'azzurro ha perso al 1° turno contro lo scozzese aldi Toronto . Una partita con tante ombre per il torinese, sconfitto in due set con il punteggio di 7 - 6(3), 6 - 0 in 2 ore e 8 minuti di gioco .

Masters 1000 Toronto: I risultati con il dettaglio del Day 1. Il ritorno di Milos Raonic. Mette a segno 37 ace e batte Tiafoe ... LiveTennis.it

Ecco come è andato il match valido per il primo turno del Masters 1000 di Toronto tra Lorenzo Sonego ed Andy Murray.A Toronto ci sarà il primo scontro diretto in tornei ufficiali tra Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Chi vincerà secondo voi