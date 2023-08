Masters 1000 Toronto 2023 | le quote di Sinner-Berrettini | i bookies vedono favorito Jannik

Leggi su sportface

(Di martedì 8 agosto 2023) Al secondo turno deldisi affronterannoe Matteoin un derby azzurro che promette spettacolo. Entrambi i giocatori stanno infatti vivendo un discreto momento di forma, essendo reduci da un torneo di Wimbledon ampiamente positivo, e andranno a caccia del pass per il terzo turno del Mille canadese. Siachehanno deciso di non giocare nessun torneo dopo lo slam londinese, rientrando direttamente in Canada. Se persarà il primo match dopo quasi un mese, Matteo ha invece debuttato con una vittoria al primo turno ai danni del francese Barrere.Secondo i bookmakers, a ...