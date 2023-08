Massacra la compagna ucraina | viva Putin | Napoli | orrore di un 69enne

(Di martedì 8 agosto 2023) Un terribile e per certi versi grottesco caso di cronaca. Insulti e maltrattamenti ormai quotidiani: ogni giorno, ogni istante, una vessazione. Una storia di soprusi che arriva da, soprusi per ragioni insensate, fomentati dall'odio nei confronti degli ucraini. Un uomo infatti vessava la sua: oltre alle botte le umiliazioni, il sostegno all'invasione della Russia di Vladimir. Già, perché lei è. Le liti dunque alle ordine del giorno. Nessuna denuncia era mai stata presentata, nonostante le percosse, gli insulti e le minacce. Poi l'evento che ha spinto la vessata a rompere il silenzio. Ildi San Giuseppe Vesuviano ha colpito la donna con una bottiglia di vetro e poi le ha puntato contro un bastone di legno. L'ha minacciata e poi ha tentato di incendiare casa, dando ...

Un 30enne della provincia di Oristano è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della compagna. Secondo quanto riferito dagli agenti, il giovane da anni, quotidianamente, ...Ascolta l'audio Ingiurie, minacce con coltelli e cinture, aggressioni con calci e pugni, mani al collo e percosse su di lei anche nell’albergo dove lavoravano insieme, un mix di violenza fisica, ps ...