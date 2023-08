Marvel | sfruttati e sottopagati | gli artisti degli effetti speciali hanno votato per unirsi al sindacato

(Di martedì 8 agosto 2023) Gli esperti indeiStudiosapprovando la proposta dialIATSE per chiedere un compenso equo e regole sugli orari di lavoro. Glizzati indeiStudiosdeciso di entrare a far parte delIATSE, ovvero l'International Alliance of Theatrical Stage Employees. La maggioranzaoltre 50 dipendenti dello studio ha dato la propria approvazione alla proposta di essere rappresentati da un siindacato. Il comunicato ufficiale In un comunicato firmato da Mark Patch, che ha il ruolo di VFX organizer per conto di IATSE, si spiega: "Per quasi ...

Negli ultimi mesi gli esperti in effetti speciali dellaavevano criticato le condizioni di lavoro imposte dallo studio, sostenendo che gli orari imposti e le richieste a uno staff inferiore a ...... 'i lavoratori nelle classificazioni VFX storicamente no.' Gli artisti dei VFXStudios hanno ...troppo a lungo e per tutti i nuovi arrivati che hanno bisogno di sapere che non saranno'. ...Il punto sul finale Il presidente Ritson L'essere più potente dell'Universo cinematografico... dove anche gli elementi intriganti non vengononella giusta maniera. Scoprire che Nick ...

Marvel: sfruttati e sottopagati, gli artisti degli effetti speciali hanno ... Movieplayer

Gli esperti in effetti speciali dei Marvel Studios hanno votato approvando la proposta di unirsi al sindacato IATSE per chiedere un compenso equo e regole sugli orari di lavoro.Le squadre degli effetti visivi (VFX) che lavorano per i Marvel Studios hanno votato per il sindacalizzarsi. Un comunicato stampa rivela che ...