Martina Berta può rendere reale il sogno della mountain bike italiana

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 agosto 2023) Ogni tanto si riguarda i numeri di gara, lì sopra c’è incisa tutta la sua storia.li conserva in una scatola e quando sente il bidi un ricordo, di una vecchia emozione, va a sfogliarseli. “Li conservo perché una volta che finirò la carriera mi renderò conto davvero di quello che ho fatto. Adesso ci riesco a metà. Ti concentri su quello che devi fare e ti perdi il resto”. C’è anche lei a questi super Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow, Scozia. E senza dubbio è la stellaspedizione femminile in mtb. Qualificazioni a parte, il 12 agostosarà impegnata nella finale del cross country, la gara che chiude la rassegna iridata in chiave ruote grasse e che garantisce un pass per Parigi 2024. Punta al podio. Ma lo dice a metà, senza strillare. “No, non sono scaramantica. So ...