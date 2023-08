Mario Rui | l' agente | ' Vuole restare al Napoli ma con la giusta offerta'

vuole restare a Napoli e abbiamo chiesto di allungare il contratto di un anno anche accettando una piccola riduzione sui due anni dell'ingaggio già in essere". Ad annunciarlo a Tv Play è ...Calciomercato Napoli -Giuffredi , agente tra gli altri del terzino sinistro del Napoli, è intervenuto ai microfoni di TVPlay CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie1 Da criticato a idolo della tifoseria , in un anno speciale come quello che ha portato il Napoli a vincere il terzo scudetto della sua storia.si è preso una bella rivincita nella scorsa stagione, diventando il Maestro per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi azzurri. Un contributo decisivo per la conquista del titolo di campioni ...

RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 12: Kvara e Mario Rui in gruppo, stop per Osimhen e Rrahmani! Tutto Napoli

Nelle ultime due stagioni Rade Krunic si è dimostrato un elemento di ottima affidabilità all’interno della rosa del Milan. Per questa ragione, secondo Tuttosport, la dirigenza del Milan vorrebbe ...Mario Giuffredi, l’agente tra gli altri di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di TVPlay: “Ci tengo a precisare alcune cose. In qualità di agente di Mario Rui non ho mai pensato di fare il mercato p ...