Mario Rui addio al Napoli? Le ultime di Pedullà su Zielinski | Veiga e Osimhen

Il report del Napoli: lavoro in parte in gruppo e in parte personalizzato pere Kvaratskhelia. Nessun aggiornamento su Rrahmani Db Dimaro (Tn) 24/07/2023 - amichevole / Napoli - Spal / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Victor Osimhen Il Napoli ha pubblicato ...Le condizioni degli altri Nell'ultima seduta, Kvaratskhelia,e Gaetano hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. ...Pessime notizie per il Napoli , che perde il quinto giocatore per infortunio nella preparazione pre - campionato. Dopo, Gaetano, Anguissa e Kvaratskhelia, problemi anche per Victor Osimhen , costretto a lasciare prima del previsto l'allenamento odierno presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. ...

RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 12: Kvara e Mario Rui in gruppo, stop per Osimhen e Rrahmani! Tutto Napoli

L'attaccante nigeriano ha lasciato anzitempo il campo nel corso dell'allenamento.NAPOLI (ITALPRESS) - Altra tegola per il Napoli in ...