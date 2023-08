Mare negato a Napoli | vittoria dei cittadini

Leggi su anteprima24

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn lusso. Ecco cos’è il, un lusso. In una regione che è stata avida a stabilire la percentuale di costa da lasciare al libero utilizzo del cittadino (il 30% contro il 60 pugliese), il capoluogo si distingue in negativo, con un rapporto che, almeno dati di fatto alla mano, elargisce circa il 95% delle spiagge disponibili a pochi eletti. Ad oggi, infatti, potersi recare a fare un bagno gratuito in città è una corsa ad ostacoli. Se si esclude la spiaggia di Mergellina, il bagnante dovrà divincolarsi tra spiagge pubbliche su cui insistono condomini privati, che non garantiscono la servitù di passaggio, che dovrebbe essere coattiva trattandosi di unico accesso, Onlus che usano il contingentamento nemmeno stessimo in era pandemica, enormi tratti di strada contemporaneamente Ztl e senza autobus e le mille prepotenze ...