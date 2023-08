Mare mosso | occhio se fai il bagno | come evitare il pericoloso risucchio

(Di martedì 8 agosto 2023) È il maggiore pericolo nei mari italiani e tanti perdono la vita: difendi subito la tua famiglia così, è importantissimo! Ilpuò essere qualcosa di bello e rilassante perché ilha effetti benefici su corpo e psiche. Eppure uccide anche tanti bagnanti. Dal 2016 al 2021 le cosiddette correnti di ritorno hanno ucciso quasi trecento persone sulle coste italiane. Le correnti di ritorno sono un insidioso nemico quando vai aled in realtà tutti i bagnanti dovrebbero conoscere questo grosso rischio e soprattuttoevitarlo. Ilci sembra qualcosa di così bello e così placido, ma nasconde questa insidia pericolosa. Le correnti di ritorno sono un pericolo mortale – grantennistoscana.itSe pensiamo ad un’insidia in agguato nelmagari ci verrà in mente uno squalo o ...

I ragazzi infatti, stavano annegando fuori dal muraglione del porto per il fortecon onde lunghe di risacca che non gli permettevano di tornare a riva. Dentro lo scalo, il poliziotto ha ...- continua sotto - Il forte vento di ieri e ilavevano messo in difficoltà i figli di Giordano, che hanno iniziato a chiedere aiuto. Il papà, e poi anche la mamma, si sono subito tuffati.Il forte vento di ieri e ilavevano messo in difficoltà i figli dell'uomo, che hanno iniziato a chiedere aiuto. Il papà, e poi anche la mamma, si sono subito tuffati. In acqua sono scesi ...

Tragedia nel mare mosso, 36enne di Grassina muore annegato LA NAZIONE

L'agente, operativo presso il XII reparto mobile, era libero dal servizio ma si è tuffato coraggiosamente in acqua ...Si è consumata un’altra tragedia nella provincia di Salerno oggi, lunedì 7 agosto 2023: un uomo di 49 anni si getta tra le onde del mare mosso e muore annegato nel… Leggi ...