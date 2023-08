Marcinelle | Schlein | ' ricordare per lanciare messaggio a Ue su solidarietà sociale e politica'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L'8 agosto 1956, un tragico incidente in miniera ha tolto la vita a 262 minatori, di cui 136 italiani, in Belgio. Da alloraè diventato il simbolo del sacrificio dell'emigrazione italiana nel mondo e, più ancora, del lungo percorso di lotte sociali per la dignità del lavoro". Così in una nota, Elly, segretaria e deputata del Partito democratico, ricorda la tragedia di. "Nella commemorazione dei 67 anni di quella catastrofe - continua la leader dem -è stata uno spartiacque nel cammino verso la creazione di un'Europacon diritti comuni a tutti i lavoratori e le lavoratrici. Proprio i lavoratori italiani all'estero divennero in qualche modo i primi veri cittadini europei, e furono i primi a muoversi per lavoro verso Germania, ...