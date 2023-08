Sono passati molti anni da quell'8 agosto 1956alle 8:10 un incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier uccise 262 persone, di cui 136 italiani. Per tutti è la tragedia di. Con i 262 rintocchi della campana Maria Mater ...Erano le 8.10le scintille causate dal cortocircuito fecero incendiare 800 litri di olio e ... Fatti Il disastro di, 66 anni fa L'allarme fu dato rapidamente, ma in una miniera degli ...Lui quel giorno non era lì a. Era tornato in Italia per sposarsi è così si è salvato. Eil 9 di agosto, alla stazione di Milano, i giornali titolarono "Tutti morti a", ...

Marcinelle, quando i migranti eravamo noi italiani Globalist.it

(Adnkronos) – “È più che mai necessario mantenere salda la tutela dei lavoratori. Di tutti i lavoratori, ovunque essi si trovino, quale che sia la loro nazionalità, per prevenire e sanare inaccettabil ...L’8 agosto 1956 uno dei peggiori disastri nella storia dell’emigrazione italiana: l’incendio in un miniera belga uccise 262 uomini, di cui 136 italiani. Lavoratori arrivati dalla aree più povere del p ...