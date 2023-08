Marcinelle | Procaccini-Fidanza Fdi-Ecr | ' onoriamo il ricordo dei nostri connazionali'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) Roma, 8 ago. (Adnkronos) - "L'8 agosto del 1956, nella miniera del Bois du Cazier diin Belgio, persero la vita 262 minatori dei quali 136 italiani. Oggi in occasione del 67° anniversario di quella tragedia e della 22ª Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo,il sacrificio deimorti sul lavoro in tutti i continenti". Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr, Nicola, e il capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo, Carlo. “Ricordando la tragedia di, infatti, teniamo vivo ildei tantipartiti dall'Italia in cerca di un futuro migliore, contribuendo al benessere delle nazioni che ...