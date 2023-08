Marcinelle Paolo Capone | Leader UGL | Giornata di riflessione per fermare strage dei lavoratori”

(Di martedì 8 agosto 2023), Segretario Generale dell'UGL, e una delegazione del sindacato si trovano aper commemorare le 262 vittime sul lavoro, di cui 136 italiani, che persero la vita nell’incendio in miniera, l’8 agosto del 1956. «Ci troviamo al Bois du Cazier, la miniera di carbone di

8 Agosto 2023. 67° Anniversario della strage di Marcinelle Massa Carrara News

E’ stata una manifestazione molto particolare e densa di significato quella di domenica scorsa, svoltasi presso il Parco della Rimembranza “La Grande Rosa” a Mercato di Casteldelci. Con il patrocinio ...Pochi giorni fa è scomparsa Maria Di Valerio. L’8 agosto 1956 nella tragedia della miniera in Belgio morirono 262 minatori dei quali 136 erano emigrati italiani: lei perse il marito e altri familiari.