Marcinelle | Pagano | “Onorare le vittime lottando per la sicurezza sul lavoro”

(Di martedì 8 agosto 2023) MANOPPELLO (PE) – “L’8 agosto del 1956 si consumò la tragedia dinella quale morirono 262 minatori, tra cui 136 italiani. Sessanta di loro erano abruzzesi, emigrati per cercarenel nord Europa. Per questo oggi sono a Manoppello, Comune della provincia di Pescara, per rendere omaggio a quei caduti che tanto hanno fatto per l’Italia”. Così, in una nota Nazario, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, in occasione della ‘Giornata nazionale del sacrificio delitaliano nel mondo’. “Si tratta di un’occasione per tributare un doveroso omaggio ai tanti nostri connazionali che, emigrati alla ricerca di un futuro più sereno per se stessi e per le proprie famiglie, sono stati sfruttati e discriminati, arrivando a pagare con la vita condizioni di...