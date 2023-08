(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “(are u?)” ildei. L'annuncio su Instagram da parte della band romana che ha anche scritto ai propri fans che avranno la possibilità di vincere due biglietti per il “Rush! World Tour”. Il loro tour mondiale che riprenderà il via a settembre. Ancora ignota la data della pubblicazione delbrano. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS).

Lo dimostrano le classifiche di metà anno della Fimi, dove, Ultimo e Pinguini Tattici ... Le tastiere spettrali, la batteria marziale e l'inconfondibile riff di chitarrail ...Lo dimostrano le classifiche di metà anno della Fimi, dove, Ultimo e Pinguini Tattici ... Le tastiere spettrali, la batteria marziale e l'inconfondibile riff di chitarrail ...

Maneskin annunciano il nuovo singolo “Honey (are u coming)” Ticino Notizie

ROMA (ITALPRESS) – Si chiama “Honey (are u coming)” il nuovo singolo dei Maneskin. L’annuncio su Instagram da parte della ...Dopo il trionfo negli stadi per il loro primo tour, ovunque sold out, i Maneskin tornano a sorpresa con un nuovo singolo dal titolo «Honey (are u coming)». Non si sa nulla oltre al titolo, «Honey ...