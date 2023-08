Manchester City | pronti 80 milioni di euro per l'ex Milan Paquetà

(Di martedì 8 agosto 2023) Ildi Pep Guardiola avrebbe pronta un'offerta da 70di sterline (oltre 80di) al West Ham per Lucas...

Dopo gli scandali della scorsa stagione (dall'indagine in corso sulai casi che hanno coinvolto Barcellona e Juventus), ecco un altro fronte aprirsi con prospettive destabilizzanti ...Commenta per primo Kyle Walker è molto vicino a rinnovare il suo contratto con il- in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 - . Una decisione, secondo quanto riportato dalla stampa estera, è attesa nelle prossime 24 ore. Il Bayern Monaco rimane alla finestra.Tutti gli occhi sono puntati suldi Pep Guardiola, che dopo aver finalmente raggiunto il tetto d'Europa, dovrà dimostrare di essere capace di aprire un ciclo. Le altre grandi squadre ...

Il Manchester City ha messo nel mirino Lucas Paquetà: i Citizens avrebbero pronta una super offerta da recapitare al West Ham ...Colpo a sorpresa per il Manchester City. Stando a quanto riportato da TuttomercatoWeb, i campioni d'Europa starebbero provando a prendere Lucas Paquetà ...