Maltempo Stati Uniti | 2 morti e un milione di persone senza elettricità Voli cancellati

'A causa delche potrebbe ritardare l'inizio del Renaissance World Tour di stasera al ... un'ora circa prima dell'inizio dello spettacolo, i fan sonoavvisati dall'account Twitter di ...... dove ben 1.500 metri cubi di materiale sonorimossi dalla scarpata e ora devono essere ... Ilha costretto al rinvio dei lavori già programmati per oltre 2 milioni di euro alla galleria ......e avanzare alcune proposte per la ricostruzione delle zone colpite dalla forte ondata di. ... Siamoignorati per l'ennesima volta e non sono ancora previsti gli stanziamenti per gli ...

Maltempo Usa, allarme tornado: oltre mille voli cancellati Sky Tg24

Un’ondata di maltempo ha colpito la parte orientale degli Stati Uniti il lunedì, lasciando oltre un milione di persone senza elettricità e causando la ...Salvataggi in elicottero in Slovenia dopo i forti allagamenti e le alluvioni che hanno colpito il Paese. Gli elicotteri vengono utilizzati per eseguire i soccorsi di persone a Carinzia (Koroska), nel ...