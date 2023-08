Malattia di Lyme | Bella Hadid racconta il suo percorso su Instagram

Leggi su diredonna

(Di martedì 8 agosto 2023)ha pubblicato una serie di postper documentare i trattamenti che ha ricevuto per ladinelle ultime settimane, aprendosi con i suoi follower su cosa abbia significato per lei vivere con questa patologia. La modella, che aveva già parlato del suo malessere al suo pubblico in passato, torna ora con una carrellata di foto che la ritraggono in ospedale e a casa, mentre riceve le cure. In uno di questi post, molto emotivi,si lascia andare ad una lunga riflessione. Innanzitutto, ringrazia le persone che le sono state vicine, in primis la mamma: “Sono grata a mia madre per aver sempre tenuto le mie cartelle cliniche, essermi stata vicina, non aver mai lasciato il mio fianco, proteggendomi e supportandomi ma soprattutto per avermi creduta in tutto ...