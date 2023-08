Malattia di Lyme | Bella Hadid racconta il suo percorso su Instagram

(Di martedì 8 agosto 2023) La modella soffre di un disturbo di origine batterica, ladi. In una serie di postla sua esperienza di vita con questa patologia. L'articolo proviene da DireDonna.

La piccola Tupelo Storm Smith - Petersen, nata tramite maternit surrogata a causa delle continue lotte dell attrice contro ladi. La nipote di Elvis Presley, Riley Keough ha avuto una figlia con il marito Ben Smith - Petersen tramite madre ...Bella Hadid ha deciso di aprirsi sui suoi problemi di salute cronici. 'L'universo funziona in modi dolorosi e bellissimi', ha ...La 34enne, infine, ha raccontato di stare seguendo in Svizzera un percorso di cure olistiche per guarire dalladi. Articoli più letti Dentro la suite "segreta" di William e Kate ...

La battaglia di Bella Hadid contro la malattia di Lyme: «Adesso sto bene» Open

Per le persone di sesso femminile la patologia è più debilitante. Una ricerca dell'advocacy LymeDisease.org ricorda quanto sia necessario ...Bella Hadid, dopo 5 mesi di malattia e trattamenti, torna sulle scene ed è contentissima di riprendere la sua vita. Guarda il video su Amica.it ...