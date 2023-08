Mal di stomaco | perché si manifesta e quali sono le cure

Leggi su dilei

(Di martedì 8 agosto 2023) Il mal diè molto comune in tutte le fasce d’età, dai bambini agli anziani. Si tratta, infatti, di una condizione che capita di sperimentare anche più di una volta nel corso della propria vita. Può presentarsi in qualsiasi momento della giornata, compresa la notte, disturbando il sonno. Anche se in molti casi, il mal diè dovuto a cause transitorie che non devono destare particolare preoccupazione, in altri può essere spia di una patologia a carico dell’organo. Potrebbe essere anche il segnale della presenza di una condizione seria, tale da necessitare un intervento medico immediato. Consumare cibo e bevande innesca – da parte dell’organismo – un lungo processo che mette in moto diversi organi e strutture del corpo. A seguito della masticazione, subito dopo aver attraversato la laringe, il cibo, ora definito bolo alimentare, percorre ...