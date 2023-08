Maison Signore | al via Made in Italy 2026 | progetto per inserire 30 giovani qualificati

(Di martedì 8 agosto 2023) Napoli, 8 ago. (Labitalia) - "Oggi figure professionali come quelle operanti nel ricamo e nella sartoria sono introvabili. Per chi, come noi, ha produzioni interamente artigianali eInciò costituisce un freno alla crescita. E' fondamentale che il mondo dell'istruzione pubblica formi, anche con il supporto delle aziende del settore, le figure richieste dal mercato". A dirlo l'amministratore di, Gino, nell'annunciare il lancio delin', iniziativa nata con l'obiettivo di crescere grazie all'inserimento di trenta nuove figure nel giro di pochi anni. “Realizziamo - spiega- prodottiininteramente artigianali e ...

Al via il progetto "Made in Italy 2026" che punta a reclutare artigiani e impiegati. L'ad: "Trovare sarti e ricamatori è molto complicato", storico brand casertano degli abiti da sposa con tre flagship store in Campania, più di cinquanta rivenditori in Italia e altrettanti nel mondo, assumerà 30 giovani da formare da qui ......

