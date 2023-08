Mai più casi Rovereto | il governo studia le espulsioni flash per gli immigrati più pericolosi

(Di martedì 8 agosto 2023) Mai piùcome quello dell’immigrato nigeriano di, che ha massacrato la povera Iris Setti, l’ultimo di una serie troppo lunga: che va da Adam Kabobo, il killer ghanese del piccone di Milano a Roberto Omo che un anno fa uccise a martellate un negoziante cinese e ridusse in fin di vita un operaio bulgaro. Lo stesso Omo era stato espulso da Malta per aver violentato un cavallo e recentemente ha appiccato un incendio nella struttura dove viene attualmente detenuto. Ilha infatti allo studio un “intervento ordinamentale” per introdurre una “stretta sulledei migranti irregolari, in particolare i soggetti problematici econ alle spalle comportamenti violenti”. È quanto emerso da un vertice, lunedì sera, tra il premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno, ...

... ha già quasi eguagliato il numero totale dei rapimenti nel 2022 ed è quasi tre volte di... Non dovrebberoessere esposti a violenze così inimmaginabili. L'aumento dei rapimenti e dei sequestri ...La differenzavisibile è nel colore, rosso per la stazione con il nome dell'utente, invece di ... Entrambe sono generate da algoritmi, ma Discovery Station non proponemusica e brani già ...Una cifraraggiunta prima in città , non soltanto dal popolo rossoblù ma dall'intero mondo ... Ossia tradi un mese. Un tempo benche sufficiente per aumentare ulteriormente un passo che è ...