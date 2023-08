Lutto per Sandra Bullock | morto lo storico compagno Bryan Randall

Il mondo del motociclismo è in. È morto Mirko Giansanti, ex pilota nelle classi 125 e 250 tra la fine degli anni 90 e i primi ... L'ex pilota era stimato da tutti, anche e soprattuttole sue ...MOTOCICLISMO - Il mondo delle due ruote è inla prematura scomparsa di Mirko Giansanti, 46 anni, ex pilota del motomondiale. Un male incurabile se l'è portato via qualche ora fa nell'Hospice di Terni in cui era ricoverato; l'ex pilota ...Figlio d'arte (il padre Fosco è stato anche lui un motociclista agonistico fino a metà anni '70), Mirko Giansanti era benvoluto e stimato non solol'attività sportiva ma anchele doti umane. ...

Ex pilota e figlio d'arte (lo fu anche suo papà Fosco) nel 2000 fu il leader del Mondiale 125 dopo le prime gare, ma si fratturò la mano perdendo così ogni speranza per il titolo ...