Lutto per Sandra Bullock | morto a 57 anni il compagno Bryan Randall

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 8 agosto 2023) (Adnkronos) –a 57di lunga data di. "È con grande tristezza che comunichiamo che il 5 agostosi è spento serenamente dopo una battaglia di trecontro la SLA", ha dichiarato la famiglia a People. "ha scelto di mantenere privato il suo viaggio con la SLA e quelli di noi che si sono presi cura di lui hanno fatto del loro meglio per onorare la sua richiesta", hanno aggiunto i familiari sottolineando: "In questo momento chiediamo la privacy per elaborare il"., 59, ha incontrato per la prima volta, modello diventato ...