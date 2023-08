Lungo i percorsi accessibili di Monte Isola con il progetto «Insieme sui sentieri Ognuno con il proprio passo»

Alle 20.30 per la sezione. Concorso corti italiani . Don't Be Cruel , Andrej Chinappi; ... Alle 21.45 primo film in concorso per la sezione Paesi in. Concorso lungometraggi . Come ...'Scivolone' acquatico alto quindici metri ecinquanta, e diversi giochi gonfiabili per ... Parco Avventura: sei diversiper bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da ...... la "toque blanche" (il cappello) di ogni chef e alcuni striscioni, che il pubblico troverà... Il ricavato della vendita sarà destinato a finanziare idi rinascita delle donne coinvolte ...

Lungo i percorsi accessibili di Monte Isola con il progetto «Insieme ... L'Eco di Bergamo

La storia inizia a Milano, finisce dall’altra parte dell’Atlantico per poi tornare sulle nostre sponde. Tortuosa, come lo può essere una vicenda da Guerra Fredda. Un’epoca sepolta ma ora risuscitata d ...