Lukaku sfrattato anche del numero | il Chelsea spinge per l’addio

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023) Romelusempre più lontano dal. L’ex attaccante dell’Inter, vicino alla Juventus, non ha più nemmeno undi maglia ufficiale? Ilnon vede l’ora di mandare via. Il belga, fuggiasco dall’Inter, aspetta solo il trasferimento alla Juventus. I Blues gli hannotolto ildi maglia. Nella sua stessa condizioneHudson-Odoi e Ziyech. Dopo il clamoroso tradimento ai colori nerazzurri,nelle prossime settimane potrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...