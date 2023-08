Lukaku | Juventus a prescindere da Vlahovic! Fissate le condizioni – SI

(Di martedì 8 agosto 2023)va sempre più spedito verso la. Il belga, dopo aver lasciato l’Inter, sembra interessato solo ai bianconeri che pensano a lui ada Vlahovic. È questa la novità svelata da Sportitalia negli ultimissimi minuti AVANTI TUTTA – Romelu, dopo aver abbandonato l’Inter in circostanze alquanto discutibili, va sempre più spedito verso la. Il belga, infatti, è un esubero del Chelsea che non ha alcuna intenzione di puntare su di lui. Il club londinese ha aperto ad uno scambio con Dusan Vlahovic ma la novità degli ultimissimi minuti è che il club bianconero punta al belga adalla cessione del serbo: “Vlahovic, ha chiesto al Chelsea 24-36 ore di tempo. La Juve chiede 40 milioni di conguaglio e pensa aa ...

... soprattutto su Romelu. Durante un'intervista alla Gazzetta dello Sport , lo storico ex calciatore dei bianconeri, Franco Causio , ha parlato dei due giocatori, che a suo parere la...L'indizio decisivo per laspiana la strada per l'arrivo di Romelua Torino: adesso è ufficiale L'inizio del nuovo campionato ormai è alle porte e ladeve ancora riempire diversi tasselli della propria ...Il mercato della Juve Launa volta definita la cessione di Dusan Vlahovic potrebbe acquistare Romeludal Chelsea anche se diverse indiscrezioni di mercato confermano come l'arrivo del ...

Juventus, Lukaku è più vicino: rilancio del Chelsea per Vlahovic - Sportmediaset Sport Mediaset

Abbiamo approfondito il possibile scambio che vede coinvolti la Juventus e il Chelsea confrontando i due bomber su nove caratteristiche: il verdetto è chiaro ...Il salentino dal grande passato alla Juventus ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport sul possibile futuro dei bianconeri Queste le parole di Franco Causio: “Credo ancora molto in Dusan Vlahovic. È ...