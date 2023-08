Lukaku e la Juve mai così vicini | cosa manca per chiudere e le cifre

(Di martedì 8 agosto 2023) Come quando fuori piove. Metti un pomeriggio di inizio agosto a Londra, la città bagnata per eccellenza, e un contatto digitale, l'ennesimo, per convocare nuovamente tutti gli interessati al tavolo ...

La partita a poker alla quale partecipano, la Juventus, Vlahovic e il Chelsea - con i club a dialogare e i calciatori ad assistere da lontano sperando nella svolta - prosegue, con un solo ...... soprattutto perché in casa Juventus si continua a parlare di Romelu. Dusan Vlahovic (... Il tecnico livornese sogna di avere il belga a propria disposizione e laha aperto un dialogo con il ...In particolare il Corriere della Sera aveva svelato chee la Juventus erano in contatto già nei mesi scorsi, prima ancora della finale di Champions League. I bianconeri hanno fatto sapere per ...

Juventus-Lukaku, continui summit con il Chelsea: le ultime sul mercato Tuttosport

Juventus, i conti della semestrale Nell’ultima semestrale ... necessaria la cessione di Vlahovic senza la quale (ma era già scontato) non potrà arrivare Lukaku. Peraltro, il contratto del serbo è ...Ieri altro contatto tra i bianconeri e il Chelsea: la distanza c’è ma si riduce sempre di più. Il belga continua a dire “no” ai soldi dell’Arabia: vuole solo la Signora e Allegri lo aspetta ...