Luca Ruffino | ecco l' ultima sua mossa prima di suicidarsi Comprate 40mila azioni di Visibilia | la morte è un giallo

(Di martedì 8 agosto 2023) Ladel presidente diè un. Sono troppe le cose che non tornano nel suicidio del manager che aveva rilevato le quote di Santanchè e preso il comando dell'azienda finita nel mirino degli inquirenti. "Dimenticatemi".ha scritto la stessa parola in tutti e sei i biglietti d’addio riservati ad amici e familiari, ma anche a migliaia di condomini che abitavano nelle palazzine che amministrava. Esclusi i problemi di salute, una motivazione che circolava soprattutto in alcuni ambienti politici, c’è però qualcosa che lega la suaalle attività imprenditoriali.- riporta Il Fatto Quotidiano - aveva disposto l’acquisto di altre 40 miladi...

MILANO "Chiedo perdono". L'ultima supplica l'ha replicata in sei biglietti destinati alla compagna, ai due figli, ai dipendenti della Visibilia e agli stessi condomini della torre progettata da ...Visibilia, il misterioso suicidio die quei sei bigliettini tutti con lo stesso contenuto La morte del presidente di Visibiliaè un giallo. Sono troppe le cose che non tornano nel suicidio del manager che aveva rilevato le quote di Santanchè e preso il comando dell'azienda finita nel mirino degli inquirenti. ' ..."Dimenticatemi".Giuseppe Realeha scritto la stessa parola in tutti e sei i biglietti d'addio riservati ad amici e familiari. Le ultime parole l'imprenditore che aveva rilevato le quote di Daniela ...

Luca Ruffino «non aveva una grave malattia». I 6 bigliettini di «scuse» e l'ultima telefonata alla compagna pr ilmessaggero.it

Le indagini sembrano confermare la volontarietà del gesto di Luca Ruffino. Il manager lecchese si sarebbe sparato con la sua Beretta in casa a Milano lo scorso 5 agosto, tuttavia non sono ancora ...Al suicidio di Luca Reale Giuseppe Ruffino segue la catastrofe in Borsa delle sue aziende: ieri, a Piazza Affari, Visibilia Editore ha perso il 30,55% chiudendo a 0,382 euro; Sif Italia il 20,11% a 2, ...