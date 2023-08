(Di martedì 8 agosto 2023) È stata, lainglese di 8 anni caduta mentre, cavalcata dal cavaliere di Faenza Nicholas Lionetti, affrontava l’ultima curva, detta “del Cassero”, in occasione dell’edizione di agosto delladiPiceno, corsa il 6 agosto scorso. I due sono precipitati a terra sulla pista del campo dei giochi dello Squarcia dove si è disputato il torneo cavalleresco vinto dall’ascolano Lorenzo Melosso per il sestiere di Porta Romana. I sanitari della clinica veterinaria di Teramo hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita. Ma la frattura all’anteriore destro aè risultata non recuperabile. Per cui, in accordo con il proprietario Massimiliano Ferri, la scuderia Isola Azzura di Foligno e la ...

Il brutto incidente che lo ha visto protagonista insieme a, infatti, è stato fatale per la purosangue inglese di 8 anni, abbattuta nelle prime ore della mattinata di lunedì 7 agosto. ...È stata abbattuta, la purosangue inglese di 8 anni caduta mentre, cavalcata dal cavaliere di Faenza Nicholas Lionetti, affrontava l'ultima curva, detta 'del Cassero', in occasione dell'edizione di agosto ...Il fantino è caduto in una curva durante la seconda delle tre tornate, riportando una frattura alla spalla, ma ad avere la peggio purtroppo è stata la sua cavalla, purosangue inglese di ...

Look Amazing: la cavalla purosangue abbattuta dopo la Quintana di Ascoli - Il video Open

Actress Sandra Bullock's long-term partner, photographer Bryan Randall, has died at the age of 57. His family confirmed he died after being diagnosed three years ago with amyotrophic lateral sclerosis ...It is the first time the side have played at this level after earning promotion out of Division Two thanks to a second place finish last season.