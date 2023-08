Londra | uomo accoltellato accanto al British Museum | struttura evacuata | arrestato aggressore – VIDEO

(Di martedì 8 agosto 2023) Paura questa mattina a, dove si è verificato un accoltellamento ai danni di un, nelle immediate vicinanze del. Laè stataper precauzione anche se, fanno sapere le autorità locali, si tratta di un crimine isolato che non sarebbe legato all’allarme terror

L'attacco all'incrocio fra Great Russell Street e Museum Street Unè stato accoltellato al braccio nel centro dioggi mentre era in fila per entrare al British Museum. Il presunto aggressore è fuggito ma è stato arrestato poco dopo, ha reso noto la ...In unadistopica, è come se agisse una forza centrifuga. Mano a mano che si susseguono i ... Quell'estraneo che riporta l'nel cerchio della relazione, lo fa uscire dall'incomunicabilità". ...Evacuazione aal British Museum, si tratta di una misura di prudenza dopo che unè stato arrestato con l'accusa di aver accoltellato una persona nei pressi del museo londinese. Secondo Scotland Yard si ...

Paura a Londra, accoltellato un uomo davanti al British Museum AGI - Agenzia Italia

Paura a Londra dove un uomo è stato accoltellato al braccio mentre era in fila per entrare al British Museum: arrestato il presunto aggressore ...L'8 agosto del 1963 quindici uomini assaltarono un treno postale poco fuori Londra, in un colpo diventato leggendario ...