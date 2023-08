L’omicidio di Rovereto | oltre la retorica su migranti e sicurezza

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 agosto 2023) “Cosa si aspettano dalla magistratura? Fino a quando le istituzioni dicono ‘qua c’è qualcosa che non ha funzionato’ facendo intendere che ci siano carenze da parte dei magistrati e delle forze di polizia dimostrano di non avere consapevolezza di cosa succede e neppure le cognizioni minime del diritto”. Viviana Del Tedesco, sostituto procuratore della Repubblica di, non nasconde i suoi dubbi circa l’opportunità politica delle dichiarazioni pronunciate dopo la morte di Iris Setti, una donna di sessantuno anni uccisa a pugni e sassate nel comune trentino da un uomo di origini nigeriane, Nweke Chukwuka. Le istituzioni in questione sono due esponenti di peso del governo: Matteo Salvini, il fu ministro dell’Interno, ora alle Infrastrutture ma ancora appassionato die immigrazione, e Matteo Piantedosi, attualmente a capo del Viminale. ...