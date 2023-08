Loki e McDonald’s insieme nel trailer della seconda stagione della serie Marvel

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 agosto 2023)è entusiasta del fatto che il suo marchio faccia una grande apparizione nelladi. Se non avete visto ildi, c’è una sequenza che ha colpito molto i fan:(Tom Hiddleston) visita una realtà in cui la sua variante Sylvie (Sophia Di Martino) lavora in un ristorantein stile vintage.: marketing eche fanno un accordopuò essere l’arma vincente per gli Studios Il collegamento con il...