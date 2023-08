Lo yacht su cui Lady Diana ha trascorso l' ultima estate con Dodi Al-Fayed è affondato al largo della Costa Azzurra

...di pausa dal motorsport si trova in vacanza con alcuni amici in Corsica a bordo del suoRiva, ...'Non riusciva a trovare un taxi nell'immediato e noi ci siamo offerti di portarlo al negozio in...... debba procedere a una coraggiosa sforbiciata della spesa pubblica per trovare la provvista con... Come non esistono champagne di cittadinanza, Ferrari di cittadinanza, elow cost. E menomale.Le caratteristiche Ci sono due aspettioggi una coppia armatoriale non vuole rinunciare: da un lato la sicurezza del walk - around, dall'altro la larghezza del pozzetto e qui sono riusciti a ...

Bolide 80, l'essenza di una "hyperboat" raccontata dal progettista Boatmag

Lady Diana e Dodi Al-Fayed si sono innamorati a bordo del Cujo poche settimane prima di morire in un incidente stradale a Parigi ...Scheherazade, un superyacht da 700 milioni di dollari legato al presidente russo Putin, è in fase di ristrutturazione in Italia.L’Italia ha sequestrato lo yacht nel 2022 a seguito delle sanzioni contr ...