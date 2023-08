Lo stupefacente segreto per dormire meglio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 agosto 2023) Non so se riuscirò più adopo aver letto i risultati di una ricerca dell’Università di Nottingham, pubblicati ieri sulla prima pagina del Guardian, da cui emerge che chi vive nelle aree urbane più distinte e tranquille dormedi chi vive nella periferia più caotica. Non solo. La ricerca dimostra altresì che chi ha un contratto a tempo indeterminato dormedi chi lavora da precario. E che chi è ricco dormedi chi è povero, chi è proprietario dell’immobile dormedi chi deve fare ogni mese i conti per l’affitto, chi possiede tante autovetture dormedi chi deve farsi sballottare dai mezzi pubblici. E poi: chi vive con qualcuno dormedi chi vive da solo e teme ogni notte per la propria incolumità al primo scricchiolio. I ...