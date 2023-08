LIVE Trofeo Berlusconi | Monza-Milan 0-0 | occasione Leao | Maignan salva su Maric e Pessina

(Di martedì 8 agosto 2023) Primo vero assaggio di Serie A per ildi Stefano Pioli, contro ildi Raffaele Palladino, sorpresa dello scorso campionato, dopo...

... Piero Ausilio, che ha parlato a Mediaset prima delSilvio Berlusconi , all'U - Power ... NEWS E TRATTATIVEFACUNDO GONZALEZ alla JUVENTUS (dal Valencia) Facundo Gonzalez è un nuovo ...In palio c'è il primoSilvio Berlusconi, dedicato alla memoria dello storico presidente dei due club, scomparso lo scorso 12 giugno. Palladino e Pioli, allenatori di Monza e Milan (AnsaFoto) - ...... all'U - Power Stadium di Monzaa, andrà in scena Milan - Monza , gara valida per la prima edizione deldedicato a Silvio Berlusconi , scomparso lo scorso 12 giugno. Di fronte le due squadre ...

LIVE Alle 21 Monza-Milan: Scaroni e Galliani si scambiano le maglie La Gazzetta dello Sport

La prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo il funerale di Silvio Berlusconi sarà allo stadio U-Power per assistere al primo Trofeo Silvio Berlusconi. Alle 21 di martedì 8 agosto scenderanno in cam ...PROMO - 2 milioni di visualizzazioni sulla pagina Facebook di Monza-News: vuoi far parte della squadra dei nostri partner Mandaci la ...