LIVE Ciclismo su pista | Mondiali 2023 in DIRETTA | Matteo Bianchi in finale nel Time Trial 1 km! Dalle 18 20 le finali con la Madison maschile

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42: Finucane vince anche la seconda sfida e va in semi. Ora Capewell contro Andrews 15.41: Ora Finucane contro Genest per la seconda manche del quarto difemminile della velocità 15.39: Questi i qualificati alladel1 km: 1 192 HOOGLAND Jeffrey NED 57.971 Q 2 68 GLAETZER Matthew AUS +0.601 Q 3 67 CORNISH Thomas AUS +0.827 Q 4 142 DORNBACH Maximilian GER +1.420 Q 5 138 TRUMAN Joseph GBR +1.536 Q 6 201 RAJKOWSKI Patryk OL +1.918 Q 7 160ITA +1.940 Q 8 120 MARTINEZ CHORRO Alejandro ESP +2.212 Q 15.36: Impressionante Hoogland! E’ primo con 57?971, si salva lo spagnolo Martinez Chorro che è ottavo alle spalle dicon ...