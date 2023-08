LIVE Ciclismo | staffetta mista Mondiali 2023 in DIRETTA | si è già staccato Moro | rimasti Bettiol e Cattaneo

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.12 Gran Bretagna a metà gara, è dietro alla Francia di 19 secondi. 16.11 Caduto invece ben Hoole per l’Olanda. 16.10 Si è immediatamente sfilato Manlio, brutte notizie per l’Italia. Evidentemente troppo spompato dalle fatiche su pista. 16.08 La classifica al termine delle prime due batterie: 1 France 54.23 0.00 44.462 2 United States 56.02 43.153 3 Austria 56.14 0.12 42.999 4 Poland 57.03 1.01 42.384 5 Spain 58.16 2.14 41.499 6 Kazakhstan 59.29 3.27 40.650 7 Uzbekistan 59.42 3.40 40.503 8 Centre Mondial du Cyclisme 1.00.48 4.46 39.770 9 Ukraine 1.01.00 4.58 39.639 10 Mauritius 1.01.24 5.22 39.381 11 China 1.01.28 5.26 39.338 12 Afghanistan 1.12.04 16.02 33.552 16.07 Con gli specialisti che si ritrova, la Francia è senza mezzi termini la squadra da battere. 16.05 Ottimo tempo della ...