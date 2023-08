LIVE Ciclismo | staffetta mista Mondiali 2023 in DIRETTA | si avvicina il momento dell’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Ed eccoli i britannici! Daniel Bigham, Ben Turner ed Ethan Vernon prendono il via! 15.40 Fra quattro minuti partirà la terza e ultima batteria, con la Gran Bretagna di Daniel Bigham ad inaugurarla. Sempre quattro minuti di distanza tra una squadra e l’altra. 15.38 Sorpasso Francia, la prima ad abbattere il muro dei 26 minuti! 25’59” per loro. In gara adesso Audrey Cordon-Ragot, Cedrine Kerbaol e Juliette Labous. 15.35 Le Schweinberger sono la seconda coppia di sorelle in questa prova. Le prime sono le afgane Fariba e Yulduz Hashimi. 15.31 Austria seconda a metà gara, 26’42” il loro tempo a 23” dagli Stati Uniti. Ora Carina Schrempf e le gemelle Christina e Kathrin Schweinberger. 15.28 Si stacca Craddock sull’ultima salita per gli Stati Uniti, ma gli atleti a stelle e strisce passano comunque in vantaggio ...