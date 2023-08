LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | tutti contro Mattia Furlani nel salto in lungo

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata degliU-20dileggera, in corso a Gerusalemme (Israele). Tanta attesa in casa Italia per la prova di: il giovanissimo laziale si è qualificato per la finale delincon un superboda 8.07 metri, la seconda misura della carriera per il 18enne nato a Marino (RM): il campione europeo U-18 sarà per forza di cose il favoritissimo della gara.non sarà l’unico azzurro in gara: nell’ultimo atto troveremo anche Francesco Inzoli. Ilinmaschile non ...