LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Mattia Furlani si tinge d’oro nel lungo! Quarte Celeste Polzonetti ed Erika Saraceni

(Di martedì 8 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.55 La nostratermina dunque qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con il riepilogo della giornata su OA Sport. 19.54 Nullo per Boberic, questo dunque il podio: 1. Chernukha (Ucraina) 13.63, 2. Boberic (Serbia) 13.50, 3. Mitrovic (Serbia) 13.40. 19.53 Chiude con un nullo la serba Mitrovic, ora l’ultimo salto della connazionale Boberic. 19.50 Termina con un modesto 11.98 l’azzurrache chiude a meno di un passo dal podio, la classe 2006 avrebbe eguagliato la serba Mitrovic a 13.40 (bronzo) che ha però una seconda misura superiore alla nostra portacolori. 19.49 OLEKSANDRA CHERNUKHA! L’ucraina vola a 13.63 e si porta in testa. 19.47 Nullo per la greca Zaragka che chiude ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tutti contro Mattia Furlani nel salto in lungo OA Sport

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei Under 20 di Atletica Leggera. A Gerusalemme, Israe ...Si assegnano i primi titoli agli Europei under 20 di Gerusalemme, nel pomeriggio della seconda giornata: in finale nel triplo Erika Saraceni e Greta Donato (alle 18.05), poi il peso di Anna Musci ...