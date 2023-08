LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | Mattia Furlani si tinge d’oro nel lungo! Celeste Polzonetti sfiora il podio nei 100 ostacoli

(Di martedì 8 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.56 Tra poco al via la finale dei 100 femminili. 18.53 Ottima la prestazione dell’azzurra alla quale è mancato veramente un nulla per il. 18.50 Oro Germania con Rosina Schneider che vince in 13?06 davanti alla svizzera Valeria Guignard (13?23). Terza Lia Flotow in 13?32 conche chiude quarta a quattro centesimi dal bronzo con il nuovo personale (13?36). 18.47 Al via i 100femminili: Grd (Croazia), Duncton (Regno Unito), Guignard (Svizzera), Flotow (Germania), Andolsek (Slovenia), Schneider (Germania), Koscak (Croazia),(Italia). 18.44 66.58 per l’ucraino Mykhailo Brudin che si porta in testa al disco con la miglior prestazione mondiale Under 20. 18.41 Nullo per Anna Musci al ...

LIVE Atletica, Europei U20 2023 in DIRETTA: tutti contro Mattia Furlani nel salto in lungo

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei Under 20 di Atletica Leggera. A Gerusalemme, Israe ...Si assegnano i primi titoli agli Europei under 20 di Gerusalemme, nel pomeriggio della seconda giornata: in finale nel triplo Erika Saraceni e Greta Donato (alle 18.05), poi il peso di Anna Musci ...