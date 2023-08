LIVE Atletica | Europei U20 2023 in DIRETTA | è battaglia tra Furlani e Saraboyukov per l’oro nel salto in lungo

(Di martedì 8 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.17 Tocca aper la quarta prova nelin. 17.14 Purtroppo Lucrezia De Noni non ce la fa a qualificarsi per la finale: non basta il sesto posto conquistato con il tempo di 2:08.03. Vittoria per la svizzera Werro (2:05.34), davanti alla norvegese Hoelsveen (2:05.47), terza l’irlandese O’Neill, che con il crono di 2:07.50 elimina di fatto Flavia Bianchi dalla finale. 17.11 E’ il momento dell’ultima batteria degli 800 metri femminili: Lucrezia De Noni sarà la terza cartuccia a disposizione per il team azzurro dopo Kabangu e Bianchi. 17.09 La gara del lancio del martello viene vinta dalla cipriota Savva, che conquista la medaglia d’oro con la misura di 64.69. Argento per la tedesca Julien (62.92), bronzo per l’ungherese Csatari (62.47). 17.07 ...

Si assegnano i primi titoli agli Europei under 20 di Gerusalemme, nel pomeriggio della seconda giornata: Mattia Furlani in gara nella finale nel lungo insieme a Francesco Inzoli (ore 16.10), seguita d ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della seconda giornata degli Europei U-20 2023 di atletica leggera, in corso a Gerusalemme (Israele ...