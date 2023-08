Lite in carcere | cella in fiamme | detenuto salvo per miracolo

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ ancora emergenza carceri in Irpinia. L’ennesimo episodio di violenza è stato registrato nelle scorse ore. Nelle scorse ore neldi Ariano Irpino, un, salvato dagli agenti di polizia penitenziaria, ha rischiato di essere aggredito da un altrodella stessa sezione che avrebbe tentato di dar fuoco alla sua camera detentiva. Lo fa sapere Stefano Sorice segretario locale Uilpa Polizia Penitenziaria Ariano Irpino. L’aggressore, dopo essere uscito dalla propria camera per andare a fare la doccia, si sarebbe diretto verso ladelgettando attraverso le sbarre tutto ciò che riusciva a trovare. A un certo punto avrebbe dato fuoco ad una bomboletta di gas da campeggio, che i detenuti usano per preparare i pasti, e l’avrebbe lanciata nella ...

Aggressione da parte di un detenuto ai danni di un altro, ha provato addirittura a dargli fuoco alla cella. L'aggredito nel reagire ha ferito i poliziotti ...