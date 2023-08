Listone Fantacalcio 2023-2024 | i prezzi e i costi di tutti i giocatori La guida imperdibile per fare l’asta

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Avere sempre più vicino l’inizio del campionato di serie A significa l’inizio di una stagione sportiva appassionante.all’inseguimento del Napoli campione d’Italia, per cucirsi lo scudetto sul petto. Ma di conseguenza, inizierà anche la nuova stagione di, con i milioni di fantallenatori pronti a creare la propria squadra per potersi divertire con il calcio a suon di +3. Andiamo ad analizzare brevemente ildella Gazzetta dello Sport, per capire chi sono isu cui puntare. In porta, il calciatore più costoso è Mike Maignan: l’estremo difensore del Milan ha abbondantemente dimostrato di essere uno dei migliori interpreti nel ruolo in Europa, per lui si spendono 47 fantamilioni. Alle sue spalle Alex Meret, miglior portiere titolare per fantamedia lo scorso anno (5,56): per lui 42 ...